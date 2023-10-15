طبيب أسنان: تجاهل علاج جفاف الفم يعرضك لمضاعفات تصل لتغير حاسة التذوق

كتبت فاطمة ياسر

جفاف الفم مشكلة يصاب بها البعض، وتحدث نتيجة لعدم قدرة الجسم علي إفراز وإنتاج الغدد اللعابية بشكل كافٍ، وحول ذلك أوضح الدكتور ياسر محمد استشاري طب الأسنان في قصر العيني، أن التعرض لجفاف الفم نتيجة لخلل في الغدد المسئولة عن حفاظ الفم على الرطوبة المطلوبة، فعند إنتاج الغدد اللعابية الإفرازات الخاصة بترطيب الفم تزيد من الحفاظ علي الأسنان من التسوس، والتخلص من البكتيريا والقضاء علي جزئيات الطعام.

أسباب جفاف الفم

أوضح أن هناك العديد من الأسباب المؤدية لتعرض الفم للجفاف، ومنها التالي:

- كبار السن يعانون من مشكلة جفاف الفم، والسبب نتيجة لتناول بعض الأدوية التي من أعراضها الجانبية حدوث جفاف بالفم، ومنها الأدوية الخاصة بالاكتئاب وارتفاع ضغط الدم وأدوية الكلي والقلب.

- المصابون بمرض السكر يعانون من الجفاف الشديد في الفم.

- الشخير أثناء النوم من الإصابة بجفاف الفم.

- يواجه الأشخاص الذين يتنفسون من الفم بجفافه بشكل كبير.

- الإصابة بتلف الأعصاب يزيد من جفاف الفم بشكل كبير.

- المدخنون يعانون بشكل كبير من جفاف الفم.

مضاعفات الإصابة بجفاف الفم

ومن مضاعفات الإصابة بجفاف الفم، أشار الإستشاري إلى أنها كما يلي:

-إصابة الفم برائحة كريهة.

- يواجه هذا الشخص بعض المشاكل أثناء مضغ الطعام.

-التعرض للإصابة بجفاف في الحلق.

-الإصابة ببحة في الصوت.

-التعرض للإصابة بجفاف اللسان والحلق.

-يصاب الشخص المصاب بجفاف الفم بتغير حاسة التذوق لدية.

علاج جفاف الفم

وحل في هذا الأمر، أوضح الطبيب أنه يجب في البداية معرفة السبب، وبناء علي ذلك يتم تحديد طريقة العلاج أو البعد عن السبب، فيمكن في بعض الأحيان وصف أدوية تزيد من إنتاج اللعاب، وتناول سوائل بديلة عن اللعاب، مع ضرورة اتباع قواعد النظافة الفموية والعناية بالأسنان.