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"صحة المنيا" تنظم غدا قافلة طبية لأهالى قرية الأشمونين بمركز ملوى

الأحد، 15 أكتوبر 2023 02:49 م
"صحة المنيا" تنظم غدا قافلة طبية لأهالى قرية الأشمونين بمركز ملوى قافلة طبية لأهالى قرية الأشمونين بمركز ملوى
المنيا - حسن عبد الغفار

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تنظم مديرية الصحة بالمنيا غدا الإثنين، قافلة طبية علاجية في "قرية الأشمونين "بمركز ملوى على مدار يومين متتاليين 16 و17 من أكتوبر الجارى، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.
 
وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر- رمد – أنف وأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات ،مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.
 






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اخبار المنيا

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