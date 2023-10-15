اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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سوليفان: من السابق لأوانه تحديد مستقبل قطاع غزة

الأحد، 15 أكتوبر 2023 08:04 م
سوليفان: من السابق لأوانه تحديد مستقبل قطاع غزة جيك سوليفان
أ ش أ

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قال مستشار الأمن القومى جيك سوليفان اليوم الأحد، إن الهجوم الإسرائيلى على غزة ليس متعلقا بحل الأزمة الحالية فى الشرق الأوسط، مضيفا أنه من "السابق لأوانه تحديد مستقبل قطاع غزة".

وصرح يوليفان بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية بأن "إسرائيل لا تزال تواجه الهجمات الصاروخية، وما زالت تواجه التهديد الخطير للغاية المتمثل فى إمكانية استمرار حماس فى شن هجمات"، مشيرا إلى أنه "فى الوقت الحالي، يركز الإسرائيليون على تحييد هذا التهديد، وتدمير هذا التهديد، وواشنطن ستواصل دعمهم فى هذا الجهد، حتى تناقش معهم جميع المسائل الاستراتيجية الأكبر".


ولم يوضح سوليفان أيضًا ما هى خطة إسرائيل لمستقبل غزة، بعد أن حذرت إسرائيل المدنيين بضرورة الإخلاء، حيث طُلب من أكثر من مليون شخص، نصف السكان، مغادرة منازلهم تحسبًا لعملية برية كبيرة متوقعة فى أى لحظة.

 







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