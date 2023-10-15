اليوم السابع
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سوليفان: بايدن سيطلب من الكونجرس حزمة مساعدات مشتركة لأوكرانيا وإسرائيل

الأحد، 15 أكتوبر 2023 09:38 م
سوليفان: بايدن سيطلب من الكونجرس حزمة مساعدات مشتركة لأوكرانيا وإسرائيل سوليفان
أ ش أ

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 أكد مستشار الأمن القومى الأمريكى جاك سوليفان اليوم /الأحد/ أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يعتزم أن يطلب من الكونجرس فى الأيام المقبلة الموافقة على حزمة من المساعدات العسكرية المشتركة لأوكرانيا وإسرائيل بمبلغ يزيد بشكل كبير عن مليارى دولار.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن سوليفان قوله: "إن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بالذخيرة للدفاع ضد الهجوم الروسى المكثف".. مضيفا أن بايدن أوضح أنه سيتقدم إلى الكونجرس بحزمة تمويل لأوكرانيا، بالإضافة إلى الدعم المستمر لإسرائيل.


وتابع سوليفان قائلا "يمكن أن تحدث مشاورات مكثفة مع الكونجرس هذا الأسبوع بالذات، حيث نعمل على مثل هذه الحزمة ونسعى إلى تأمين دعم الحزبين لها".
وردا على سؤال حول حزمة المساعدات التى تبلغ قيمتها مليارى دولار، والتى ستجمع بين أوكرانيا وإسرائيل وقضايا الحدود الداخلية ودعم تايوان فى قضية واحدة، أجاب سوليفان بأن "الرقم سيكون أعلى بكثير من ذلك".


وأوضح سوليفان أن المساعدات ستشمل بالتأكيد المعدات العسكرية اللازمة للدفاع عن الحرية والسيادة والسلامة الإقليمية فى أوكرانيا، ولمساعدة إسرائيل فى الدفاع عن نفسها.


وذكرت "يوكرينفورم" أن واشنطن أعلنت سابقا عن حزمة مساعدات دفاعية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.







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