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رئيس جامعة حلوان: تقديم الدعم الكامل لبناء خريج يواكب احتياجات سوق العمل

الأحد، 15 أكتوبر 2023 09:34 ص
رئيس جامعة حلوان: تقديم الدعم الكامل لبناء خريج يواكب احتياجات سوق العمل رئيس جامعة حلوان وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تقدم الدعم والاهتمام الكامل لبناء خريج يستطيع مواكبة احتياجات سوق العمل محليا وإقليميًا ودوليًا، مشيرا إلى أن كلية التربية الرياضية تقدم أسلوب دراسى أكاديمي متميز يعمل على تنمية المهارات والمواهب.
 
جاء ذلك وفقا لبيان جامعة حلوان، حول  قيام الدكتور السيد قنديل بزيارة لكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة وقد تفقد اختبارات التأهيلي دكتوراة، وكان فى استقباله الدكتورة امل عبد الله عميدة الكلية والسادة الوكلاء. 
 
وتم الاجتماع مع رواد وعلماء علوم الرياضة من كليات التربية الرياضية في مصر، وقد تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بمجالات التوظيف لخريجي الكليات وادراج البرامج المستحدثة لمواكبة سوق العمل.
 
واستقبلت كلية التربية الرياضية للبنات جامعة حلوان مجموعة من علماء الرياضة في مختلف التخصصات ضمن الاختبارات لتأهيلي الدكتوراه .
 
ومن جانبها أشادت الدكتورة امل عبد الله عميدة الكلية بالتنظيم والتجهيزات المتميزة وشكرت فريق العمل وعلى رأسهم كنترول التأهيلي بقيادة الدكتورة صفية محي الدين علي مدي التنظيم والتفاني في العمل
 
وصرحت الدكتورة منار شاهين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بنجاح الاختبارات النظرية والشفوية على مدار اربع ايام من 10 الى 12 اكتوبر النظري ويوم 14 أكتوبر 2023 الاختبار الشفوي.
 
 






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