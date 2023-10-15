رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف لحضور مؤتمر "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"

أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى حضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دار الإفتاء المصرية، الذى يعقد تحت عنوان: "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، والذى يتم افتتاحه يوم الأربعاء الموافق 18 /10 /2023م.

المؤتمر العالمى الثامن للإفتاء فى (10) نقاط:

- يُعقد المؤتمر العالمى الثامن للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، تحت مظلة دار الإفتاء المصرية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور كبار المفتين والوزراء والعلماء، وتشهد فعالياته مشاركة أكثر من 90 دولة، كما يشهد مشاركة أممية عالية المستوى من عدد من الهيئات الدولية؛ وذلك لمناقشة موضوع "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة".

- المؤتمر معنى بإبراز دَور الفتوى والمؤسسات الإفتائية فى مواجهة التحديات الكبيرة التى تواجهها البشرية فى الألفية الثالثة، وعلى رأسها التحديات البيئية المتعلقة بالتغير المناخى، وتحدى السيولة الأخلاقية، والفكرية كانتشار الإلحاد وخطاب الكراهية وتنحية الدين عن حياة الناس، وكذلك تحديات الفضاء الإلكترونى، والتحديات الصحية التى تهدد حياة الملايين من البشر، فضلًا عن مناقشة التحدى الاقتصادى الذى يهدد العالم كله.

- تتلخص رسالة المؤتمر فى إبراز دَور الفتوى والمؤسسات الإفتائية فى مواجهة التحديات الكبيرة التى تواجهها البشرية فى الألفية الثالثة، كما يهدف إلى مناقشة تحديات فكرية وأخلاقية واقتصادية وسياسية تستوجب إصدار فتاوى شرعية مستنيرة تناسب زماننا ومكاننا، وتحقق مصالح المسلمين والإنسانية جمعاء، والسعى إلى تبادل الخبرات والآراء بين دُور وهيئات الإفتاء فى العالم، ووضع خطط وبرامج لتطوير المؤسسات الإفتائية ورفع كفاءة المفتين.

- تدور نقاشات المؤتمر حول ثلاثة محاور، المحور الأول يتضمن: "تحديات الألفية الثالثة تحديد المناطات وبناء طرائق المواجهة"، والثانى يدور حول: "الفتوى والتحديات الفكرية والأخلاقية"، والثالث يناقش: "الفتوى والتحديات الاقتصادية وتحديات الفضاء الإلكتروني".

- يشهد المؤتمر ثلاث ورش عمل، الأولى بعنوان: "برنامج تأهيلى للقيادات الدينية حول مكافحة خطاب الكراهية"، والثانية: "تحليل خطاب الجماعات المتطرفة فى الألفية الثالثة"، أما الثالثة فتأتى بعنوان: "البوصلة الأخلاقية لاستخدامات الذكاء الاصطناعى دينيًّا وإفتائيًّا".

- المؤتمر يشهد إطلاق (IFatwa) أول منصة رقمية لعلوم الفتوى، إعلامية وتحليلية وبحثية، تتعلق بالفتوى وتمثِّل بوصلة تحدد المعايير الصحيحة التى تحكم مجال "صنعة" الإفتاء.

- تشهد فعاليات المؤتمر الإعلان عن الفائز بجائزة الإمام القرافى للتميز الإفتائى، وهى جائزة تمنح سنويًّا خلال المؤتمر العالمى السنوى للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، وتهدف إلى تشجيع البحث العلمى وتقدير دَوره فى خدمة القضايا الفقهية والإفتائية.

- يشهد المؤتمر إعلان أول ميثاق شرف لدور الفتوى فى مواجهة تحديات الألفية الثالثة، والإعلان عن منتدى العلماء المختصين بقضايا فقه المجتمعات المسلمة التى تعيش كأقليات.

- يعلن القائمون على المؤتمر إصدار أربعين مجلدًا من «المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية» لتبلغ بذلك تسعين مجلدًا، وذلك خلال فعاليات المؤتمر. وتجمع هذه المعلمة مبادئ العملية الإفتائية وأركانها، وتدعم التطبيق الأمثل للإفتاء على المستوى المهارى والمؤسسي؛ وتهدف الأمانة العامة من ذلك إلى أن يكون "علم الإفتاء" قسمًا مستقلًّا من علوم الشريعة فى الكليات المعنية بدراساتها؛ جامعًا بين التنظير والتطبيق.

- يكشف مؤتمر الفتوى وتحديات الألفية الثالثة عن مجموعة من الإصدارات من بينها إصدار دليل إرشادى عن الدبلوماسية الدينية كأداة فاعلة فى مواجهة خطاب الكراهية، وإصدار ميثاق شرف لدور الفتوى فى مواجهة تحديات الألفية الثالثة، وكذلك إصدار دليل تعامل القيادات الدينية مع الصحفيين الأجانب، والإصدار الرابع من المكتبة الإلكترونية للإنتاج الإفتائى، إضافة إلى إصدار خاص لمجلة Insight حول مواجهة خطاب التطرف، وإصدار دليل إرشادى للتعامل مع الشبهات الفكرية، وإصدار إعداد نشرتَى جسور ودعم ومجلة الأمانة، وأخيرًا إصدار القسم الثانى من مقدمات العلوم باللغة الإنجليزية.