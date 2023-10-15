اليوم السابع
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حاكم فلوريدا يدعو أمريكا إلى عدم استقبال لاجئين من غزة

الأحد، 15 أكتوبر 2023 01:12 م
حاكم فلوريدا يدعو أمريكا إلى عدم استقبال لاجئين من غزة حاكم فلوريدا رون ديسانتيس
وكالات

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قال حاكم فلوريدا المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية رون ديسانتيس، إن على الولايات المتحدة أن ترفض استقبال لاجئين من قطاع غزة، مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

 

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قال ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا، في فعالية لحملته الانتخابية بولاية أيوا: "إذا نظرتم إلى الطريقة التي يتصرف بها الناس في غزة، ستجدون أن ليس جميعهم ينتمون للفصائل الفلسطينية.

 

وقال ديسانتيس للجمهور: "لا يمكننا استقبال أشخاص من غزة كلاجئين في هذا البلد"، معتبراً، رغم ذلك، أن على "الدول العربية" أن تستقبلهم.

 

ودعا ديسانتيس، وهو مؤيد قديم لإسرائيل، إلى "رد سريع وفتاك" في أعقاب هجوم الفصائل الفلسطينية على إسرائيل الأسبوع الماضي.







حاكم فلوريدا

امريكا

غزة

اسرائيل

فلسطين



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