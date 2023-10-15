جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم دعماً للشعب الفلسطينى الشقيق.. صور

سوهاج ـ محمود مقبول

شهدت جامعة سوهاج اليوم انطلاق أكبر حملة للتبرع بالدم، تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث كان الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أول المتبرعين بالحملة.

وأوضح النعماني، أنه في إطار دعم وتضامن الدولة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، حرصت إدارة الجامعة علي تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الحملة تتم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وبالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مشيراً إلي أن الحملة شهدت تفاعلاً كبيراً من جانب كل منسوبي الجامعة، للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، والذي يبرهن علي ان الشعب المصري دائماً هم سند للشعب الفلسطيني.

جدير بالذكر، أن الحملة تستمر بالجامعة على مدار أسبوع، بمقريها القديم والجديد، ويشارك بها كافة منسوبيها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين.