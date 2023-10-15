اليوم السابع
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جامعة بنها تعلن انطلاق هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم فبراير المقبل

الأحد، 15 أكتوبر 2023 01:09 م
جامعة بنها تعلن انطلاق هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم فبراير المقبل هاكاثون جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت جامعة بنها، إقامة هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم، تحت شعار "الوطن محتاج لجميع الهمم"، في فبراير 2024، وذلك من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي والسعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية.
 
وكشف بيان جامعة بنها، أن هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم يهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة مثل الصحة والتعليم والتوظيف والرياضة والترفيه والإتاحة.
 
وقال الدكتور شادي المشد، نائب المدير التنفيذي للمعلومات، إن هذا الإصدار الثالث للهاكاثون، حيث أقامت جامعة بنها في مارس 2022 هاكاثون المدن الذكية، وفي فبراير 2023 هاكاثون الحكومة الذكية، وفي فبراير 2024 تطلق الجامعة هاكاثون تمكين ذوي الهمم.
 
وأضاف، أنه جرى فتح باب التسجيل بداية من أمس 14 أكتوبر الجاري، كما سيتم الإعلان عن الجوائز والمميزات المقدمة من خلال الجامعة أو من خلال الكيانات الراعية للحدث، وكذلك الإعلان عن الجلسات التعريفية وغيرها من المعلومات من خلال موقع الهاكاثون وموقع جامعة بنها والصفحة الرسمية للجامعة على "فيسبوك".
 
ودعت جامعة بنها، جميع طلاب الجامعات والمعاهد المصرية للمشاركة بأفكارهم في الهاكاثون من خلال الرابط  https://hackathon.bu.edu.eg/register.
 
 
 
 






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جامعة بنها

هاكاثون التقنيات الناشئة

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فبراير 2024

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