اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تونس وإيطاليا تبحثان سبل دعم التعاون الزراعي المشترك

الأحد، 15 أكتوبر 2023 07:00 ص
تونس وإيطاليا تبحثان سبل دعم التعاون الزراعي المشترك تونس
ا ش ا

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بحث وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري فى تونس عبد المنعم بلعاتي مع سفير إيطاليا لدى تونس سبل تعزيز التعاون بمجال الزراعة والمياه.
 
وذكرت وزارة الفلاحة - في بيان، السبت - أن اللقاء ناقش عددا من الملفات الثنائية، وسبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في القطاع الزراعي والصيد البحري وقطاع المياه.
 
وأكد الوزير التونسي حرص بلاده على تطوير مجالات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة البلدين، فيما أعرب السفير الإيطالي عن رغبة بلاده في مزيد من توطيد وتنويع مجالات الشراكة مع تونس في مجال القطاع الفلاحي.






تونس

ايطاليا

التعاون الزراعى

اخبار تونس



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