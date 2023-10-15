تلبية لرغبة جمهور النادي المصري.. محافظ بورسعيد يعلن موعد افتتاح الاستاد

بورسعيد - محمد عزام

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، إنه سيتم إفتتاح الإستاد أغسطس 2024، جاء ذلك خلال استقباله كامل أبو على رئيس النادى المصرى، وذلك بعد إعادة إنشائه بموقعة التاريخى استجابة لرغبة مواطنى المحافظة، والآلاف من عشاق ومحبى النادي المصرى .

وأكد محافظ بورسعيد، على إلتزام الدولة الإنتهاء من المشروع والاحتفال بافتتاحة فى الموعد المحدد فى أغسطس 2024 المقبل فى ظل معدلات الإنجاز القياسية الحالية بالمشروع.

وناقش المحافظ، تطورات الأوضاع الإدارية والمالية بالنادي، ومجهودات مجلس الادارة الحالى لدفع الفريق الأول للمنافسة على المراكز الأولى بالمسابقات المحلية بالموسم الحالى.

حضر اللقاء، اللواء عاطف وجدى سكرتير عام المحافظه والمستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار ، ورجب عبد القادر نائب رئيس المصرى، واللواء ياسر سالم عضو مجلس إدارة النادى.