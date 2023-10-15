اليوم السابع
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الأحد، 15 أكتوبر 2023 12:59 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تحطم مروحية شرق نيبال قبل قيامها بنقل مجموعة من السياح

الأحد، 15 أكتوبر 2023 12:00 ص
تحطم مروحية شرق نيبال قبل قيامها بنقل مجموعة من السياح تحطم مروحية
أ ش أ

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أعلن متحدث باسم هيئة الطيران المدنى فى نيبال تحطم مروحية فى منطقة "سولخومبو"، الواقعة شرق البلاد، وذلك قبل قيامها بنقل مجموعة من السياح.

وقال المتحدث جيانيندرا بول - فى تصريح صحفى - إن الطائرة تحطمت وهى فى طريقها إلى منطقة "سولخومبو"؛ لنقل أفراد هذه المجموعة، حيث تحطمت أثناء اقترابها من الأرض.


وأضاف المتحدث أنه لم يكن على متن هذه الطائرة أحد سوى قائدها الذى أصيب من جراء الحادث، وتم نقله بمروحية أخرى إلى العاصمة النيبالية / كاتمندو / للعلاج من إصاباته .


وأشارت هيئة الطيران النيبالية إلى أن طائرة من طراز / أيه تى آر - 72 - 500 " تابعة لشركة / يتى / للخطوط الجوية كانت قد تحطمت خلال شهر فبراير الماضى فى منطقة بوخارا النيبالية مما أسفر عن مصرع 72 راكبا من بينهم أربعة من أفراد طاقمها إثر سقوطها داخل أحد المضايق، أثناء اقترابها من مطار بوخارا الدولي، الكائن عند سفح جبال الهيمالايا







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