اليوم السابع
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تحرير 2100 مخالفة مرورية وضبط تكاتك ودراجات نارية بدون رخصة بكفر الشيخ

الأحد، 15 أكتوبر 2023 12:11 ص
تحرير 2100 مخالفة مرورية وضبط تكاتك ودراجات نارية بدون رخصة بكفر الشيخ حملة مرورية - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة، والمخالفات المرورية المتنوعة، بإشراف مدير أمن كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات، عن ضبط 2100 مخالفة مرورية متنوعة فى مراكز ومدن المحافظة، منها 2044 مخالفة، عبارة عن مخالفات لعدم وجود لوحات معدنية، وأخرى للسير بدون تراخيص قيادة، أو عدم وجود رخص تسيير سيارة، ووضع ملصقات، أو عدم وجود طفاية حريق وغيرها، كما تم ضبط 56 دراجة نارية وتوك بدون ترخيص خلال الحملات الأخيرة.







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