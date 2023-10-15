بدء العمل بمجزر سنورس بالفيوم بعد إحلاله وتجديده

الفيوم ــ رباب الجالي

أعلن المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس التابع لمحافظة الفيوم، افتتاح وبدء العمل بمجزر سنورس العمومي بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتطوير بالمجزر.

وحضر الافتتاح أحمد فايز محمود مدير إدارة سنورس البيطرية، وعدد من أطباء الإدارة، ولفت رئيس المركز إلى أنه تم التوجيه بالتنسيق والتعاون بين الوحدة المحلية لمركز سنورس والإدارة البيطرية، لتنفيذ تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، بمتابعة سير العمل بالمجزر بصفة مستمرة وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المجزر ومتابعة توافر المرافق الأساسية وتذليل المعوقات والصعوبات لتيسير حركة العمل وانتظام تقديم خدمات المجزر.

وأضاف محمود هاشم، أنه تم تنفيذ حملات نظافة مكثفة وتشجير بالطرق وعدد من قرى المركز، بالإضافة إلى حملة نظافة مسائية مكبرة بمدينة سنورس لرفع مخلفات سوق السبت، وأسفرت الحملات الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى عن رفع 285 طن قمامة و12 طن أتربة.