بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية ببولندا

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بدأ اليوم الأحد التصويت في الانتخابات البرلمانية واستفتاء شعبي في بولندا، وتوجه البولنديون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 460 نائبا جديدا و100 عضو بمجلس الشيوخ لفترة ولاية مدتها أربع سنوات.



وذكرت صحيفة فيرست نيوز البولندية أن نتيجة انتخابات اليوم ستحدد ما إذا كان حزب "القانون والعدالة" اليميني سيفوز بفترة ولاية ثالثة غير مسبوقة على التوالي أو ما إذا كانت المعارضة مجتمعة يمكنها الفوز بما يكفي من الدعم للإطاحة به.



ويحق لنحو 29 مليون بولندي تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق التصويت، وسوف يختارون 460 عضوا في مجلس النواب، و100 عضو في مجلس الشيوخ لمدة أربع سنوات.



كما سيصوت الناخبون في الوقت نفسه على استفتاء حول الهجرة وسن التقاعد وقضايا أخرى. وتعارض المعارضة هذا الاستفتاء، وتعتبره وسيلة لتعبئة ناخبي الحزب الحاكم فيما يبدو أنه سباق متقارب ولا يمكن التنبؤ به. ودعا البعض الناخبين إلى مقاطعة الاستفتاء.



ومن المقرر أن تعلن النتائج الرسمية للانتخابات بعد غد الثلاثاء.