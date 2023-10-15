انطلاق المؤتمر السنوى الثانى للدراسات العليا للعلوم الإنسانية بجامعة بنها اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

تنظم جامعة بنها بقيادة الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، المؤتمر السنوي الثاني للدراسات العليا للعلوم الإنسانية، اليوم الاثنين 16 أكتوبر وغدا الثلاثاء 17 أكتوبر، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع الكليات ببنها، بحضور عدد من الشخصيات العامة والبارزة.

وأوضح رئيس جامعة بنها، أنه تلعب العلوم الانسانية والاجتماعية دورا أساسيا في عالم المعرفة خاصة وأن كل العلوم تنطلق منها في محاولة لتحقيق تنمية مستدامة على مختلف الأصعدة الإنسانية التي تهتم بقضايا إنسانية واجتماعية متنوعة ومتبانية، مشيرا إلى أننا من خلال هذا المؤتمر سنحاول أن نجيب على الكثير من التساؤلات التي يطرحها الإنسان لإيجاد السبل التي تكفل بناء مجتمعات قادرة على معالجة مشكلاتها الأساسية.

وحول أهداف المؤتمر، أوضح رئيس الجامعة، أن المؤتمر يستهدف بناء قدرات طلاب الدراسات العليا وشباب الباحثين في مجال العلوم الإنسانية، وأيضا طرح ومعالجة مختلف القضايا التي تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، وكذلك ترسيخ مبدأ التعاون بين طلاب الدراسات العليا وشباب الباحثين والأكاديميين، وبناء جسر تعاون بين مختلف الباحثين في إطار لقاء علمي منفتح.

أما المحاور التي يتضمنها المؤتمر فهي محاور، "محور العلوم التجارية والاقتصادية، ومحور العلوم القانونية، ومحور العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية، ومحور الدراسات الأدبية واللغوية، ومحور دور التكنولوجيا في تطوير العلوم الإنسانية، ومحور علوم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، ومحور علوم التربية الرياضية".

ويتحدث بالمؤتمر كل من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق، عن ثقافة التعلم والمعرفة في العصر الحالي، والدكتور عادل عبد الغفار مستشار وزارة التعليم العالي والمتحدث باسم الوزارة، عن أليات تحقيق الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي، والكاتب محمود مسلم رئيس لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، والدكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتتحدث عن رؤى شاملة حول تقنية الميتافيرس وإمكاناتها المستقبلية.