اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 أكتوبر 2023 11:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

اليونيفيل: تبادل مكثف لإطلاق النار على الجنوب اللبنانى.. وسقوط قذيفة بمقرنا

الأحد، 15 أكتوبر 2023 11:19 م
اليونيفيل: تبادل مكثف لإطلاق النار على الجنوب اللبنانى.. وسقوط قذيفة بمقرنا اليونيفيل
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أندريا تيننتى المتحدث الرسمى بإسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل)، إن اليوم شهد تبادلاً مكثفاً لإطلاق النار فى عدة مناطق على طول الخط الأزرق بين الأراضى اللبنانية وإسرائيل، مشيرا إلى أن المقر العام لليونيفيل بالناقورة (القطاع الغربى للجنوب اللبناني) أصيب بصاروخ دون وقوع إصابات.

وأضاف تيننتى - فى بيان اليوم - "كان هناك سقوط قذائف على جانبى الخط الأزرق، وأصيب المقر العام فى الناقورة بصاروخ".. مشيرا إلى أن العمل جار للتحقق من مصدره.


وأشار إلى مواصلة العمل بنشاط مع السلطات على جانبى الخط الأزرق لتهدئة الوضع، معربا عن أسفه من استمرار التصعيد العسكرى رغم كل الجهود التى تبذلها "اليونيفيل".


وحث المتحدث باسم اليونيفيل جميع الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار والسماح لحفظة السلام بالمساعدة فى إيجاد الحلول


وذكر جميع الأطراف المعنية بأن الهجمات ضد المدنيين أو موظفى الأمم المتحدة هى انتهاكات للقانون الدولى قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.







اليونيفيل

لبنان

جنوب لبنان

غزة



الموضوعات المتعلقة

قائد اليونيفيل: الوضع بالجنوب اللبنانى لا يزال مستقرا حتى الآن

الخميس، 12 أكتوبر 2023 05:30 م

اليونيفيل: نحث على وقف إطلاق النار فى لبنان ولا يمكننا تحديد كيفية إصابة صحفيين بالجنوب

السبت، 14 أكتوبر 2023 05:26 م

هل تمتد نيران الصراع مع قوى الاحتلال لجنوب لبنان؟.. استفزازات إسرائيلية متتالية وخرق للقرار 1701.. مخاوف من تكرار سيناريو حرب تموز 2006.. ميقاتى: لبنان فى عين العاصفة.. "اليونيفيل": إسرائيل استهدفت قرى بالجنوب

الأحد، 15 أكتوبر 2023 10:00 م

اليونيفيل: إصابة مقرنا فى جنوب لبنان بصاروخ

الأحد، 15 أكتوبر 2023 07:54 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة