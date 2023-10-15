اليونيفيل: تبادل مكثف لإطلاق النار على الجنوب اللبنانى.. وسقوط قذيفة بمقرنا

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قال أندريا تيننتى المتحدث الرسمى بإسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل)، إن اليوم شهد تبادلاً مكثفاً لإطلاق النار فى عدة مناطق على طول الخط الأزرق بين الأراضى اللبنانية وإسرائيل، مشيرا إلى أن المقر العام لليونيفيل بالناقورة (القطاع الغربى للجنوب اللبناني) أصيب بصاروخ دون وقوع إصابات.

وأضاف تيننتى - فى بيان اليوم - "كان هناك سقوط قذائف على جانبى الخط الأزرق، وأصيب المقر العام فى الناقورة بصاروخ".. مشيرا إلى أن العمل جار للتحقق من مصدره.



وأشار إلى مواصلة العمل بنشاط مع السلطات على جانبى الخط الأزرق لتهدئة الوضع، معربا عن أسفه من استمرار التصعيد العسكرى رغم كل الجهود التى تبذلها "اليونيفيل".



وحث المتحدث باسم اليونيفيل جميع الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار والسماح لحفظة السلام بالمساعدة فى إيجاد الحلول.



وذكر جميع الأطراف المعنية بأن الهجمات ضد المدنيين أو موظفى الأمم المتحدة هى انتهاكات للقانون الدولى قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.