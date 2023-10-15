اليوم العالمى للمرأة الريفية.. الكادحات جميلات يحصدن الخير بغيطان الشرقية.. صور

تحتفل المرأة الريفية بيومها العالمى اليوم، فى الـ 15 من أكتوبر وهو العنوان الذى حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2007، كيوم عالمى للاحتفال بالمرأة الريفية، وذلك لدعم دور النساء الريفيات فى تعزيز التنمية الزراعية والريفية، حيث يعتبرن قوة عظيمة يمكن أن تدفع عجلة التقدم العالمي.

وشارك "اليوم السابع" الأيادى العاملة من السيدات كافة مراحل حصاد المحاصيل الصيفية الشتوية هذا العام،بغيطان محافظة الشرقية، يحصدن سنابل الخير للجميع بابتسامة الرضا.

وفى بيان له وجه المجلس القومى للمرأة التهنئة للمرأة الريفية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة الريفية، مؤكدا أنها رمز الخير والطيبة والأصالة والعطاء من غير حدود، وهى الشريك الأساسى فى الاقتصاد الزراعى لمصر، وتابع المجلس القومى للمرأة: وفى يوم 15 أكتوبر من كل عام العالم كله يحتفل باليوم العالمى للمرأة الريفية اعترافا وتقديرا لدورها العظيم فى استدامة المجتمع الريفى، وقال المجلس: "بنقولها كل سنة وانتى طيبة وكل سنة وانتى الخير والسند.. كل سنه وأنتى قوة مصر الزراعية..كل سنة وأنتى كل معانى الحياة".