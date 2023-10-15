اليوم السابع
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الأحد، 15 أكتوبر 2023 05:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليابان تعتزم إيفاد مبعوث سلام للشرق الأوسط فى محاولة لتهدئة الأوضاع فى غزة

الأحد، 15 أكتوبر 2023 04:42 م
اليابان تعتزم إيفاد مبعوث سلام للشرق الأوسط فى محاولة لتهدئة الأوضاع فى غزة يوكو كاميكاوا
أ ش أ

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 أعلنت اليابان، اليوم /الأحد/، أنها تعتزم إيفاد مبعوث سلام إلى الشرق الأوسط فى إطار جهودها لتهدئة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت وزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا - بحسب هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إنه "سيتم إيفاد المبعوث الخاص للسلام فى الشرق الأوسط إيمورا تسوكاسا إلى المنطقة، والحكومة اليابانية ستواصل التنسيق مع المجتمع الدولى وإشراك الأطراف المعنية لتحقيق هدف السيطرة على الوضع فى أقرب وقت ممكن".


وأضافت: "أكثر من 1000 مواطن يابانى يقيمون فى إسرائيل، ولم ترد أى تقارير تفيد بتعرض أى منهم للأذى حتى الآن"، داعية المواطنين اليابانيين الذين يرغبون فى مغادرة إسرائيل إلى القيام بذلك فى أقرب وقت ممكن، بينما لا تزال الرحلات الجوية التجارية تعمل.


وفى سياق متصل، أعربت وزيرة الخارجية اليابانية، خلال اتصال هاتفى مع نظيرها الكورى الجنوبى بارك جين، عن شكر بلادها وامتنانها لسول لإجلائها عدد من مواطنى اليابان من إسرائيل على متن طائرتها العسكرية.


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن طائرة عسكرية كورية جنوبية نقلت 51 مواطنا يابانيا فى مقاعدها الشاغرة، أمس، أثناء إجلائها مواطنيها من إسرائيل، ووصلت الطائرة إلى العاصمة سول الليلة الماضية







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