الهلال الأحمر الفلسطيني: لن نغادر مدينة غزة

وكالات

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، إنها لن تغادر مدينة غزة بعد إنذار إسرائيلي، داعية أطراف اتفاقيات جنيف إلى تحمل المسؤولية القانونية لضمان حماية المدنيين والمستشفيات.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أضافت في بيان على منصة إكس (تويتر سابقاً): "تتحمل الأطراف في اتفاقيات جنيف مسؤولية قانونية لضمان احترام الاتفاقيات والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين والمستشفيات".

وتابع البيان: "تُرك شعب غزة وحيداً، في حين لا يزال القانون الدولي الإنساني يتعرض لانتهاكات خطيرة".

وكانت الجمعية قالت، في بيان، السبت، إنها تلقت "أمراً من قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مستشفى القدس التابع للجمعية في مدينة غزة".

وشددت الجمعية على أن "حماية المدنيين ليست خياراً، وإنما التزام قانوني".