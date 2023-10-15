المكسيك تعلن التأهب وتطلق تحذيرات بعد تسجيل بركان بوبو ثلاثة انفجارات قوية.. فيديو

فاطمة شوقى

يعد بركان بوبوكاتيبيتل أحد أكثر البراكين نشاطًا فى البلاد، وأعلنت السلطات المكسيكية حالة التأهب بعد تسجيل ثلاث انفجارات قوية، بالإضافة إلى 482 دقيقة من الهزات الأرضية عالية التردد ، ولذلك أطلق عدد من التحذيرات للسكان من محاولات الاقتراب من المنطقة.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إلى أن المركز الوطني للوقاية من الكوارث (سينابريد)، قال إن البركان سجل، خلال الـ 24 ساعة الماضية، إجمالي 195 انفجارا ضعيفا بجانب ثلاث انفجارات ، ترافق مع بخار الماء والغازات البركانية.

على الرغم من أن المركز الوطني للوقاية من الكوارث حذر من إجمالي انفجارين ، إلا أنه تم تسجيل فومارول كثيف شوهد على بعد عدة كيلومترات حوله.

وحذرت الحماية المدنية في ولاية بويبلا من هذه الظاهرة الطبيعية التي تعتبر حتى الآن هي الأكثر نشاطًا من قبل "دون جويو"، كما يطلق على العملاق أيضًا. وصاحب الانفجار الشديد هزة أرضية وإطلاق مواد متوهجة على سفوح البركان.

ونظرًا لاتجاه الرياح، يُلاحظ أن المناطق الشمالية الشرقية من ولاية بويبلا هي الأكثر تأثرًا بتساقط الرماد. أما بالنسبة لمكسيكو سيتي، فيشار إلى أن المناطق الجنوبية والشرقية والغربية من العاصمة ستكون، بحسب ما ذكرت أمانة الإدارة الشاملة للمخاطر والحماية المدنية، متأثرة بوجود الرماد.

وحذرت السلطات المواطنين من الاقتراب من منطقة البركان وطالبت بإغلاق الأبواب والنوافذ بشكل صحيح، بالإضافة إلى وضع قطع قماش مبللة في الشقوق، وتجنب ترك الطعام في الخارج، وإغلاق حاويات المياه بشكل صحيح مثل الدلاء أو خزانات المياه.

وقالت السلطات في بيان لها "يحذر كل من مركز الوقاية من الكوارث والحماية المدنية وأمانة الإدارة الشاملة للمخاطر في مكسيكو سيتي السكان من الوقوع فريسة للشائعات ويستجيبون للتوصيات إذا كان الإخلاء ضروريًا، خاصة لأولئك الذين يعيشون بالقرب من البركان. ويرجى في حالة هطول الأمطار تجنب الاقتراب من الوديان القريبة من البركان نظرا لاحتمال حدوث انهيارات أرضية تعرض سلامة المواطنين بشكل عام للخطر. وإذا لزم الأمر، سيكون رقم الطوارئ 911 هو المكان الذي يتم فيه تقديم التقارير بالإضافة إلى النشاط البركاني".