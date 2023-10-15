المغرب وقطر يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية

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بحثت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، السبت بمدينة مراكش، مع وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، تمحورت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وخلال هذا اللقاء، الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، تم تسليط الضوء على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأبرزت الوزيرة صمود المغرب بعد زلزال الحوز، وكذا أهمية برنامج إعادة الإعمار، الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس.

من جانبه، أشاد الوزير القطري بمتانة العلاقات بين دولة قطر والمملكة المغربية، وكذلك بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتعزيز علاقات التعاون المالي والاستثماري بين البلدين.

يشار إلى أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، التي تتواصل فعالياتها إلى 15 أكتوبر الجاري، تعود إلى القارة الإفريقية بعد 50 سنة، بمشاركة ممثلين عن عالم المال والاقتصاد والبنوك من 190 دولة.