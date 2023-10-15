القومى للمرأة فى الشرقية: انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "دوى" بالمدارس

الشرقية- فتحية الديب

أعلنت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، انطلاق المرة الثانية من مبادرة دوائر الحكى "دوى" صباح اليوم الأحد، بعدد من المدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتابعت مقررة الفرع: أن الهدف من هذة المبادرة تهدف لتحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن، ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها، لتمكينهن داخل مجتمعاتهن، وفتح باب الحوار بين الفتيات وذويهن حول القضايا الخاصة بالمبادرة،فضلا عن تعزيز العلاقة بين الأسرة والفتيات، من خلال تنفيذ حوار الأجيال، حيث تم أمس بتدريب 20 فتاة أعمارهن من 18 إلى 25 سنة، داخل فرع المجلس على أهداف مبادرة " دوى" على كيفية تنمية مهارات التواصل لديهن،وقيامهن بنشر أهداف الحملة ورسائلها، وهذه المبادرة مدعومة بأنشطة ورش عمل مصغرة من رسم وتطريز وفقرات فنية بحيث نوصل رسائل الحملة بطرق مختلفة، منوهة أن المرحلة الثانية تستهدف 600 فتاة من خلال تلك الحملة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

يذكر أن المبادرة الوطنية دوائر الحكى "دوى" ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، التى تستهدف تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن، وفتح باب الحوار بين الفتيات وذويهن حول القضايا الخاصة بالمبادرة.