السفير السويسرى لدى الهند: العالم في حاجة ماسة إلى سلام دائم وصداقة لا تتغير

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قال السفير السويسرى لدى الهند رالف هيكنر أن العالم الآن فى حاجة ماسة إلى تحقيق سلام دائم وصداقة غير قابلة للتغيير.

وقال السفير السويسرى - فى تصريح صحفى، بمناسبة مرور 75 عاما على الصداقة بين الهند وسويسرا - أن احتفال سويسرا بالصداقة مع الهند؛ يؤكد "عمق قيم السلام والوحدة والتعاون التى تميز هذه الشراكة الملحوظة"

وأضاف أن الهند اختارت سويسرا - منذ 75 - عاما لتكون أول دولة صديقة وشريكة لها، حينما وقعت على معاهدة صداقة تدعو إلى تحقيق سلام دائم وصداقة غير قابلة للتغيير بين البلدين؛ ما يدل على نظرتها التى تتسم بالحكمة لأن العالم الآن أصبح فى حاجة ماسة إلى تحقيق سلام دائم وصداقة لا تتغير.

وأشار إلى أنه "لأمر مثير حقا أن تحتفل السفارة السويسرية بالسلام والصداقة فى الوقت الذى يموج فيه العالم باضطرابات وصراعات وحروب"، وقال "نطمح إلى دعم التعاون بين البلدين، وأن يعمل السويسريون والهنود معاً، خاصة وأن سويسرا والهند تمتعت بالسلام والصداقة بينهما طوال الأعوام الخمسة والسبعين الماضية".

من جانبها، أكدت وزارة الشئون الخارجية الهندية أن العلاقات مع سويسرا تتسم بالود منذ استقلال الهند، وأنها تستند إلى قيم الديمقراطية وحكم القانون.