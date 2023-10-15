اليوم السابع
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السجن 5 سنوات لمتهم بالتعدى على فتاة بمركز جزيرة شندويل فى سوهاج

الأحد، 15 أكتوبر 2023 03:50 م
السجن 5 سنوات لمتهم بالتعدى على فتاة بمركز جزيرة شندويل فى سوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالتعدى على فتاة، بمركز جزيرة شندويل بسوهاج.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى، بأمانة سر صلاح تمام.
 
تعود أحداث الواقعة لشهر مارس لسنة 2023 ، عندما وجهت النيابة العامة "ع،م" 23 سنه تهمة  التعدى على المجنى عليها "ش،ق" بالقوة حيث قام بإيقافها عنوة بقطع الطريق عليها بالدراجة البخارية وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
 






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جنايات سوهاج

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