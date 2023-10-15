الجيش الإسرائيلى:سنبدأ عمليات عسكرية كبيرة بغزة فور مغادرة المدنيين للجنوب

وكالات

أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستبدأ "عمليات عسكرية كبيرة" في غزة بمجرد التأكد من مغادرة المدنيين إلى جنوب القطاع.

وبحسب موقع العربية، أضاف المتحدث جوناثان كونريكوس "سنطلق عمليات عسكرية كبيرة بمجرد تأكدنا من أن المدنيين غادروا المنطقة".

كما أضاف "من المهم أن يعلم سكان غزة أننا كنا في غاية الكرم من ناحية الوقت ومنحناهم إنذارا قبل التنفيذ بوقت كاف، أكثر من 25 ساعة. حان الوقت أن يغادر سكان غزة".

وقال "رسالتنا لأهل غزة هي خذوا أمتعتكم واتجهوا جنوبا ولا تقعوا في الفخ الذي تنصبه لكم الفصائل الفلسطينية".

فيما أكد المتحدث أن مئات الآلاف من عناصر وحدات الاحتياط الإسرائيلية يحتشدون حول قطاع غزة ويستعدون لمهام مختلفة.