اليوم السابع
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الجامعة العربية تعقد اجتماعا تشاوريا تحضيرا للمنتدى العالمى للاجئين

الأحد، 15 أكتوبر 2023 03:35 م
الجامعة العربية تعقد اجتماعا تشاوريا تحضيرا للمنتدى العالمى للاجئين السفيرة هيفاء أبو غزالة
بيشوى رمزى

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افتتحت اليوم الأحد السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أعمال الاجتماع التشاورى الإقليمى تحضيرًا للمنتدى العالمى الثانى للاجئين، الذى تنظمه الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة) بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يعقد هذا الاجتماع فى إطار التعاون المستمر بين الأمانة العامة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمتابعة التقدم المحرز فى تنفيذ الاتفاق العالمى بشأن اللاجئين الذى تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 2018.

ويعد هذا الاجتماع استكمالًا للجهود التى تم القيام بها للتحضير للمشاركة العربية الفعالة فى المنتدى العالمى الثانى للاجئين المزمع عقده فى جنيف فى ديسمبر المقبل، والذى يعد أحد الآليات التى يتم متابعة واستعراض الاتفاق العالمى للاجئين من خلالها، ويشارك فى تنظيم الدورة الثانية من المنتدى كل من الأردن وكولومبيا وفرنسا واليابان والنيجر وأوغندا.

وسيتيح الاجتماع الفرصة لتقييم التقدم المحرز نحو تعهدات الدول العربية وتبادل المعلومات حول الاستعدادات للدورة الثانية من المنتدى بما فى ذلك العناصر الجديدة والاعتبارات الرئيسية فيما يتعلق بالتعهدات عالية الجودة والمطابقة وتبادل الممارسات الجيدة. ومن المقرر أن يتم رفع مخرجات هذا الاجتماع إلى المنتدى العالمى الثانى للاجئين لتكون بمثابة وثيقة تعكس الرؤية العربية حول الاتفاق، خاصةً وأن المنطقة العربية تعد من أكبر المناطق المستضيفة للاجئين، حيث تستضيف ما يقرب من نصف إجمالى عدد اللاجئين على مستوى العالم.







السفيرة هيفاء أبو غزالة

الجامعة العربية

اللاجئين

اللاجئون الفلسطينيون

هيفاء أبو غزالة



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