اليوم السابع
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الأحد، 15 أكتوبر 2023 12:36 م
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التنظيم والإدارة يفتح باب الاستعلام عن القبول المبدئى بمسابقة وظائف الحجر الزراعى

الأحد، 15 أكتوبر 2023 12:35 م
التنظيم والإدارة يفتح باب الاستعلام عن القبول المبدئى بمسابقة وظائف الحجر الزراعى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
كتبت ريهام الباشا

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يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بفتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني لمسابقة شغل وظائف بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم وتاريخ وتوقيت الامتحان عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/.
 
وكان الجهاز سبق وأن قام بنشر إعلان المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية والتي تضمنت عن حاجة الحجر الزراعي لعدد 87 وظيفة أخصائي زراعي،  و17 أخصائي كيمياء، و5 محاسبين، و5 فنيين زراعيين و6 عمال خدمات، ومن المقرر أن يعقد الجهاز الامتحان للمتقدمين بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز خلال يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر، باستثناء المتقدمين لشغل وظيفة عامل خدمات سيحدد امتحانهم لاحقا.
 
ويخضع المتقدمون للتقييم لامتحان يتكون من عدة محاور، تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية (وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم أنه يجيدها وقت التقديم)، والكفايات التكنولوجية والمعرفية (وتضم اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة)، إلى جانب اختبار التخصص للوظيفة المرشح المتقدم لشغلها. 
 






الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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الوظائف

بوابة الوظائف الحكومية



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