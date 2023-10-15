"التموين" تلزم شركات تعبئة السكر بكتابة السعر على العبوات للحد من الغلاء

ألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة الشركات التى تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون فى مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه فى ظروف التداول العادية "اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافى، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج مدة الصلاحية"، كما يدون بدل المنشآت واسم المستورد وعنوانه فى حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصرى فى حالة الإنتاج المحلى.

كما يحظر على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات السابقة، وأن تلتزم كل الشركات والمنشآت المتعاملة فى السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة بإخطار وزارة التموين " قطاع الرقابة والتوزيع" ببيان أسبوعى بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كما يلتزم مستوردى السكر بإخطار وزارة التموين ببيان أسبوعى بالكميات المستوردة وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك، كما تلتزم جميع الشركات والمنشآت المتعاملة فى إنتاج السكر بموافاة وزارة التموين خلال شهرين من تاريخ العمل بصورة من ترخيص مزاولة النشاط وصورة من السجل الصناعى وصورة من السجل التجارى وصورة من ترخيص تداول الغذاء وبيان بالمواقع الخاصة بها وبيان أسبوعى بكميات السكر المنتجة خلال الأسبوع، وما تم تخزينه منها.