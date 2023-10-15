التموين: تعاون القطاع العام والخاص بمبادرة تخفيض الأسعار أخرجها بشكل مشرف

الأمير نصرى

تحدث الدكتور أحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارية الداخلية، عن مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، قائلا:" إنه تم التنسيق ما بين اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية، للإعفاء الجمركى من السلع الأساسية، حيث تتراوح التخفيضات ما بين 15% إلى 25%".

وأضاف أحمد كمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، طرحنا السكر بـ 27 جنيه، وتخفيضات للدواجن الحية ومبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية مستمرة لمدة 6 أشهر.

وأكد أحمد كمال أنه لولا التعاون الوثيق ما بين القطاع العام والخاص ما خرجت هذه المبادرة بالشكل المشرف لها، ولدينا خطوط ساخنة لحماية المستهلك ومجلس الوزراء، والصفحة الرسمية لوزارة التموين لاستقبال الشكاوى لهذه المبادرة، وهدفنا تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضح أحمد كمال أنه تم تدوين الأسعار على العبوات، والأهم الرقابة ثم الرقابة، والجميع شركاء فى هذه المبادرة لتخفيض الأسعار لنسبة تصل لـ 30%.