البنك الدولى يناقش إقراض جنوب إفريقيا مليار دولار للإسهام فى حل أزمة انقطاع الكهرباء

أ ش أ

أكدت مارى فرانسواز مارى نيلى، مديرة البنك الدولى لجنوب إفريقيا، أن البنك يدرس إقراض جنوب إفريقيا مليار دولار للإسهام فى حل أزمة انقطاع التيار الكهربائى فى البلاد.

وقالت ماري، وفق ما أورته دورية "بيزنس إنسايدر"، اليوم/الأحد/، إن القرض سيأتى قريبا جدا، رافضة تحديد مدى إطار زمنى لإقرار القرض.



وعن التمويل المحتمل للبنك الدولى قالت مارى: "لن يساعد القرض المقترح من البنك الدولى جنوب إفريقيا فى الانتقال بعيدًا عن الفحم فحسب، بل سيضمن أيضًا انتقالًا عادلًا يحمى السكان المعرضين للخطر من الآثار السلبية لاستخدام الفحم".



وأشارت إلى أن حكومة جنوب إفريقيا تستكشف أيضًا مبادرات أوسع تتعلق بالمناخ، بما فى ذلك اعتبارات ضريبة الكربون، موضحة أن العام الماضى شهد موافقة البنك الدولى على تمويل 497 مليون دولار لإيقاف تشغيل إحدى محطات الطاقة التى تعمل بالفحم فى البلاد وإعادة توظيفها.