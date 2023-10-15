البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات تدشين كاتدرائية القديس مار مرقس بفينسيا

كتب: محمد الأحمدى

يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لصلوات قداس تدشين كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول بفينسيا.

ويشارك فى القداس عدد من أخبار الكنيسة، وذلك خلال زيارة قداسة البابا تواضروس الرعوية لميلانو وفينسيا.

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم السبت، في مقر إقامته بمدينة ڤينسيا، البطريرك فرانشيسكو موراليابطريرك الكنيسة الكاثوليكية بالمدينة.

ورحب قداسة البابا بالبطريرك وعرفه بالوفد القبطي وذكر قداسة البابا بأنهما قد التقيا منذ 10 سنوات في بطريركية سان مارك الكاثوليكية بڤينسيا مع المتنيحالمطران الأنبا كيرلس.

ودعا قداسته البطريرك موراليا إلى زيارة مصر ومسار العائلة المقدسة والأديرة المصرية والتي يقدر عددها بـ٥٠ ديرًا عامرًا.

وأعرب قداسة البابا عن سعادته بزيارات المحبة المتبادلة والمتعددة بين الكنيستَيْن القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، وقدم نبذة عن تاريخ وقدر الكنيسة القبطية في مصر والمجمع المقدس وكل مؤسسات الدولة المصرية وأشار إلى نمو تعليم الكنيسة والمعاهد اللاهوتية وانتشار الرهبنة القبطية في مصر وخارجها.