الاحتلال الإسرائيلى يستهدف المستشفى الأهلى العربى فى قطاع غزة

كتب أحمد جمعة

قصف طيران حربي إسرائيلي، اليوم الأحد، المستشفى الأهلي العربى في قطاع غزة.

ودعت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، المواطنين الفلسطينيين بالتوجه إلى مجمع الشفاء الطبي وكافة المستشفيات وجمعية بنك الدم وفروعها في محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم فورا.

وقالت مصادر في مُستشفيات قطاع غزة، الأحد، إن آلة الحرب الإسرائيلية ارتكبت مجازر في مناطق مختلفة من القطاع، منذ بداية العدوان في السابع من شهر أكتوبر الجارى، وأدى ذلك إلى شطب أكثر من 47 عائلة فلسطينية بشكل كامل من السجل المدنى الفلسطينى.

وأفادت المصادر بأن أكثر من 47 عائلة بواقع 500 مواطن شُطبت بشكل كامل من السجل المدنى، جراء ارتكاب الاحتلال مجازر بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، فى عدد من مدن ومخيمات القطاع.