الأونروا: نحو مليون نازح فى الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، أن نحو مليون مدنى فلسطينى نزحوا فى قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مديرة التواصل فى الوكالة جولييت توما فى إفادة صحفية: "إن ما يقدر بنحو مليون شخص نزحوا فى الأيام السبعة الأولى" من التصعيد فى غزة.



وبحسب الأونروا، فإن هذا الرقم مرجح للزيادة فى ظل استمرار مغادرة السكان لمنازلهم خوفا من القصف الإسرائيلى المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري.



وفى حصيلة ليست نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء فى قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2384، وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 10250، منذ بداية العدوان الإسرائيلى قبل ثمانية أيام.



وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفي، أن عدد ‎الشهداء فى قطاع غزة ارتفع إلى 2329، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9042.



وفي‎ الضفة، ارتفع عدد الشهداء إلى 56، بعد الإعلان فى وقت سابق اليوم عن استشهاد طفل فى مُحافظة "نابلس" لدى تصدى سكان بلدة (بيتا) لاقتحام للمستوطنين لجبل فى الجهة المقابلة للبلدة.