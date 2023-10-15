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الأقصر تشهد تحليق 50 رحلة بالون طائر على متنها 1200 سائح من حول العالم

الأحد، 15 أكتوبر 2023 10:52 ص
الأقصر تشهد تحليق 50 رحلة بالون طائر على متنها 1200 سائح من حول العالم رحلات البالون - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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تواصل الإقبال السياحي على رحلات البالون الطائر بالبر الغربى فى محافظة الأقصر، اليوم الأحد، بصورة طبيعية مع تحسن حالة الطقس، حيث حلق أكثر من 1200 سائح من حول العالم على متن حوالي 50 رحلة بالون، وذلك تحت إشراف العميد عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون بالأقصر.
 
ويقول مسئول بأرض مطار البالون الطائر غرب الأقصر، إنه خرجت اليوم الأحد، 50 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 1200 سائح، ولا تزال عمليات التوافد والإقبال بشكل مميز على الرحلات مع تحسن حالة الطقس، حيث تعتبر رحلات البالون الطائر مغامرة لها طابع خاص وعشق كبير فى قلوب ملايين السياح من حول العالم، فهي تنطلق من غرب محافظة الأقصر بصورة يومية، وتجذب قلوب جميع الأفواج السياحية التي تزور الأقصر عاصمة الحضارة المصرية القديمة.
 
ويتهافت السياح من حول العالم على حجز رحلاتهم فى البالون الطائر دون تردد فهو يحمل سحر خاص لهم، حيث يحلق سياح العالم فى الرحلات فى إرتفاع من 1200 قدم وحتى 1500 قدم للاستمتاع بسحر المشهد من السماء للطبيعة الساحرة والمعالم الأثرية والسياحية شرقاً وغرباً فى عاصمة مصر القديمة الأقصر، وتضم محافظة الأقصر حالياً 19 شركة تعمل فى خدمة السائحين عبر البالون الطائر، ويوجد لديها 8 موديلات من باسكت البالون والتى تضم حمولة تبدأ من 2 ركاب و6 و12 و16 و20 و24 و28 و32 راكب.
 
وتبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.
 
 






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