اليوم السابع
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افتتاح فعاليات معرض الكتاب بكلية اللغة العربية بالقاهرة بالتعاون مع دار الكتب

الأحد، 15 أكتوبر 2023 02:14 م
افتتاح فعاليات معرض الكتاب بكلية اللغة العربية بالقاهرة بالتعاون مع دار الكتب معرض الكتاب بكلية اللغة العربية بالقاهرة
كتب لؤى على

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افتتح اليوم، الدكتور محمد المحرصاوى - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، الدكتور صلاح عاشور - عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة معرض الكتاب لدار الكتب والوثائق القومية والذى يقام بكلية اللغة العربية بالقاهرة.

 

قال الدكتور محمد المحرصاوى، خلال الافتتاح، إن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بدأت نشاطها الثقافى والعلمى بالمعرض الأول لدار الكتب والوثائق القومية بالتعاون مع كلية اللغة العربية بالقاهرة، وفى الأسبوع القادم هناك معرض آخر سيقام بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، وهناك معارض آخرى لمطبوعات المجلس الأعلى للشوؤن الإسلامية بوزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، ومجمع اللغة العربية، وهذه المؤسسات تمنح الطلاب خصما خاصا لهذه المطبوعات، وسيقام معرض لمطبوعات مجمع اللغة العربية غدا بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر.

 

وأضاف أن الهدف الأساسى من إقامة هذه المعارض من خلال هذه المؤسسات المعتد بها فى المطبوعات هى محاولة جذب الشباب إلى الكتب الأصيلة والعودة إلى كتب التراث المعتد بها والمحققة، محاولة منا قدر الإمكان نشر الثقافة الورقية حتى يستقى الطالب والباحث والقارئ معلوماته الموثوق بها من مصادرها الصحيحة وليس من مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقال الدكتور صلاح عاشور - عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، إن المعرض يستمر لمدة خمسة أيام داخل أروقة كلية اللغة العربية بالقاهرة ويضم كثيرًا من كتب التراث الحديث وهذا المعرض يلقى إقبالًا كبيرًا من الطلاب والباحثين، متمنيا أن يتكرر هذا المعرض حتى يتمكن الطلاب الوافدون الدارسون فى الكلية من الحصول على كتب التراث الإسلامى التى توضح القيم والمعانى السامية للإسلام.

 







منظمة خريجى الازهر

معرض الكتاب

جامعة الازهر

اللغة العربية



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