اليوم السابع
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استكمال رصف طريق المنصورية من محور المهندس شريف إسماعيل بطول 3 كيلو مترات

الأحد، 15 أكتوبر 2023 12:32 م
استكمال رصف طريق المنصورية من محور المهندس شريف إسماعيل بطول 3 كيلو مترات استكمال رصف طريق المنصورية
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق مواصلة أعمال رصف وتطوير وتوسعة طريق المنصورية بدءا من محور المهندس شريف اسماعيل باتجاه صليبة المنصورية بطول 3كم ومتوسط عرض 30م، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

ويستهدف مشروع تطوير طريق المنصورية بمركز ومدينة كرداسة خدمة الطريق الأبيض ومحور 26 يوليو الجديد، إلى جانب تسهيل حركة تنقل المواطنين فى مناطق (رشاح عبد الله، وناهيا، وبنى مجدول، ومنطقة كفر حكيم، بالإضافة إلى مناطق كرداسة، وأبو رواش، وبرك الخيام).

 

ويشهد الطريق أعمال رفع كفاءة ورصف وإنشاء أسوار تجميلية وممشى سياحى، وذلك فى إطار خطة تطوير المحاور المرورية المحيطة والمؤدية للمتحف المصرى الكبير.







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كرداسة

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الجيزة

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