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ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 15 أكتوبر 2023 10:23 ص
ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 20160 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 24386 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 8457 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 3718 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 5585 نقطة.






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