اليوم السابع
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"ابدأ": فتح باب التقدم للالتحاق بوظيفة "مدير أكاديمي" بالمدرسة الوطنية في بدر

الأحد، 15 أكتوبر 2023 08:42 م
"ابدأ": فتح باب التقدم للالتحاق بوظيفة "مدير أكاديمي" بالمدرسة الوطنية في بدر ارشيفية
كتبت : أماني سمير

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تعلن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بالتعاون مع وزارة التربيةوالتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للالتحاق بوظيفة "مدير أكاديمي"  بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر، والمتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال الفترة من 13 أكتوبر 2023، وحتى 17 أكتوبر 2023، عبر الموقع الرسمي لمبادرة "ابدأ" https://www.ebda.com.eg/ ، مع العلم أنه يتاح التقديم للعـاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فقط، وسيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة. 
 
وتوفر المدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية بـيـئـة تـعـليـمية منضبطة ُتطبق أعلى معايير الجودة العالمية و ُتـواكب التطور التكنولوجي، بالإضافة إلى تـوفير عدد من التـدريـبـات الدوريـة باستمرار لـتـأهيل ورفـع كـفـاءة الـمعلمين والمدربين والإداريين لضمان مواكبة معايير الاعتماد الدولي، فضالً عن الحصول على العديد من الحوافز المادية المرتبطة بجودة الأداء، والتمـثـيل
الـرسـمـي للـمـدارس في المؤتمرات والمعارض.
 
وللالتحاق بفريق عمل المدارس الوطنية للعلوم التقنية والتقديم على وظيفة "مدير
أكاديمي" برجاء زيارة الرابط التالي:
https://ebda.com.eg/factory/add/58248c1b-f080-46bd-be8a-be8527aec9db
 
 
 






ابدأ

مدرسة ابدأ

مدارس ابدأ

مبادرة ابدأ

أماني سمير



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