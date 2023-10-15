اليوم السابع
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إزالة 46 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الأحد، 15 أكتوبر 2023 02:52 م
إزالة 46 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة إزالات أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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شنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة قرى المحافظة، وأسفرت تلك الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق مراكز محافظة البحيرة عن إزالة 46 حالة تعدي بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة.
 
وتأتى هذه الحملات الرقابية، فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات ومنع اى تعدى جديد نهائيا و إزالته  فورا فى المهد.
 
وتأتى هذه الحملات، وفقا للتعاون بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة  وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة .
 
من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة،   أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف ،حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتى قد تصل عقوبتها إلى الحبس.
 
 
 
 






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