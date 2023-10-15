"أوقاف أسوان" تطلق برنامج البناء الثقافى للأئمة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، والشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بإطلاق برنامج البناء الثقافى للأئمة، والذى تم تنفيذه بالمسجد الجامع بحضور الدكتور كامل محمد عميد كلية الدراسات الإسلامية.

يستهدف البرنامج عرض الأطروحات الثقافية التنموية التى تساهم فى بناء الرحلة الحالة والقادمة، ويتضمن البرنامج عقد عدد من الندوات التدريبية التثقيفية للأئمة من أجل تنمية مهاراتهم ومعارفهم الثقافية.

وهو الذى يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بنشر الفكر الوسطى المستنير، وتفعيلاً لبرنامج البناء الثقافى للأئمة والواعظات، واستهدف البرنامج 120 إمام على مستوى إدارات مدينة أسوان.



الأئمة



برنامج البناء الثقافى للأئمة



جانب من البرنامج



داخل المسجد الجامع بأسوان