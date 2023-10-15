"أنت أقوى من المخدرات" تجوب مراكز شباب بنى سويف للتوعية بمخاطر الإدمان

بنى سويف هانى فتحى

تستهدف مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف، 20 مركز شباب خلال شهر أكتوبر الجارى، لتنفيذ مبادرة مبادرة أنت أقوى من المخدرات، تقدم خدماتها التوعوية ضد مخاطر الإدمان والتعاطي .

وتنفذ الإدارة المركزية للتعليم المدني بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة إدارة التعليم المدني وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، واصلت الحملة دعمها لأعضاء مراكز الشباب للتوعية ضد مخاطر الإدمان ونشر الوعي بالآثار النفسية والصحية والاجتماعية، الناتجة عن الوقوع في براثن الإدمان، والتعريف بالخط الساخن لعلاج الإدمان والتعاطي 16023 وذلك من خلال الألعاب التعليمية للنشء .

وقال هشام الجبالى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف ، أن الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، إدارة التعليم المدني ،وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نظمت ندوات تعريفية عن مبادرة أنت أقوى من المخدرات داخل مركز الشباب على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف 20 مركز شباب خلال شهر أكتوبر .

وقال هشام الجبالى أنه يتم تنفيذ المبادرة داخل العديد من مراكز الشباب المستهدفة، خلال شهر أكتوبر، منها مركز شباب قاى والنويرة بمركز اهناسيا ،ومركز شباب مدينة ناصر ومدينة الواسطى.

وأضاف هشام الجبالى لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة التى يتم تنظيمها داخل مراكز الشباب، تشمل "الرسم علي الوجه - مسرح عرائس - توعية ميدانية - السلم والدخان - ندوات".

وأضاف هشام الجبالى أن يتم تنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطي المخدرات، وتتضمن الأنشطة والبرامج التوعوية تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، خاصة للشباب والمراهقين، كذلك تنفيذ ورش عمل وزيارات منزلية لتوعية الأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية .

واضاف هشام الجبالى أن المبادرة تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ايمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، راندا البيطار مدير عام برلماني الشباب والطلائع، هشام الجبالي مديرعام الشباب والرياضة، ناصر رمضان وكيل المديريه للشباب، أحمد يحيي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، علاء شحاته ابراهيم مشرف صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي ببني سويف.