اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 أكتوبر 2023 03:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أمن مصر خط أحمر.. مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى يبحث تطورات التصعيد بغزة (إنفوجراف)

الأحد، 15 أكتوبر 2023 02:18 م
أمن مصر خط أحمر.. مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى يبحث تطورات التصعيد بغزة (إنفوجراف) مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى يبحث تطورات التصعيد العسكرى بغزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماع مجلس الأمن القومى؛ حيث تناول الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
 
مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى يبحث تطورات التصعيد العسكرى فى غزة
مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى يبحث تطورات التصعيد العسكرى فى غزة
وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية:
- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.
- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.
- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.
- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.
- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

 







مجلس الأمن القومى

التصعيد العسكرى بغزة

الرئيس السيسى

قطاع غزة



الموضوعات المتعلقة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى يجتمع لبحث تطورات التصعيد العسكرى فى قطاع غزة.. ويؤكد: أمن مصر القومى خط أحمر ولا تهاون فى حمايته.. ولا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين.. ويدعو لاستضافة قمة إقليمية دولية

الأحد، 15 أكتوبر 2023 02:01 م

مجلس الأمن القومى: مصر مستعدة للقيام بأى جهد لإطلاق عملية حقيقية للسلام

الأحد، 15 أكتوبر 2023 01:46 م

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية لإيصال المساعدات لغزة

الأحد، 15 أكتوبر 2023 01:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة