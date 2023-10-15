أمن مصر القومى خط أحمر.. غدا فى اليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الإثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: الرئيس السيسى يترأس اجتماع مجلس الأمن القومى.

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