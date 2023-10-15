اليوم السابع
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الأحد، 15 أكتوبر 2023 05:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ألمانيا تحث مواطنيها على عدم السفر لفلسطين ولبنان

الأحد، 15 أكتوبر 2023 05:05 م
ألمانيا تحث مواطنيها على عدم السفر لفلسطين ولبنان بوريس بيستوريوس
أ ش أ

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قال وزير الدفاع الألمانى بوريس بيستوريوس "ينسق جيشنا بشكل وثيق مع وزارة الخارجية ويدعمها، بما يسمى بـ"الالتقاط الجوى السريع"، لإجلاء رعايانا من إسرائيل".

وأضاف بيستوريوس - فى بيان لوزارة الدفاع الألمانية، اليوم /الأحد/ - أن "قواتنا الجوية تقوم بنقل المواد إلى إسرائيل بطائرتين من طراز (A 400M)، كما تتاح الفرصة للمواطنين الألمان وعائلاتهم الذين أرادوا مغادرة إسرائيل بسبب الوضع الحالى فى الشرق الأوسط.. وهناك المزيد من الرحلات الجوية قيد الإعداد".


وفى السياق، حثت الحكومة الألمانية مواطنيها، فى منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) اليوم، على عدم السفر إلى إسرائيل أو الأراضى الفلسطينية أو لبنان نظرا لتصاعد العنف فى المنطقة، مؤكدة أنها ستواصل بذل قصارى جهدها لدعم المواطنين الذين يسعون إلى مغادرة إسرائيل أو الأراضى الفلسطينية.


وقالت: "إذا لزم الأمر، يمكن ترتيب المزيد من الرحلات الجوية للقوات الجوية.. وفى حالة تدهور الوضع، فإن الجيش الألمانى مستعد أيضا لعملية إجلاء عسكري".

 

 







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