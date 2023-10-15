أسقفا تورينو وهولندا يقدمان تقريرا للبابا تواضروس عن دير الأنبا أنطونيوس بألمانيا

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مقر إقامته بڤينيسيا مساء اليوم السبت، الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، والأنبا أرساني أسقف هولندا، وذلك على هامش زيارته الرعوية الحالية لميلانو وڤينيسيا.

وقدم الأبوان الأسقفان تقريرًا لقداسة البابا عن دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ بجنوبي ألمانيا.

يذكر أن الأنبا برنابا ونيافة الأنبا أرساني يشرفان على هذا الدير وعلى إيبارشية جنوبي ألمانيا بتكليف من قداسة البابا بعد رحيل الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس الدير وإيبارشية جنوبي ألمانيا في شهر أغسطس الماضي.