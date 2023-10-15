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أسعار الخضراوات والفواكه فى الأسواق اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023

الأحد، 15 أكتوبر 2023 08:00 ص
أسعار الخضراوات والفواكه فى الأسواق اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 اسعار الخضروات
كتب - إسلام سعيد

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ننشر أسعار الخضراوات والفواكه المختلفة للمستهلكين اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 6.5 إلى 10 جنيهات، كما سجل سعر البصل انخفاض إلى 20 جنيها للبصل الأحمر مقابل مستويات وصل 28 جنيها قبل أسبوعين من الآن في حين يصل سعر البطاطس في الجملة 13 جنيها والكوسة 5 إلى 10 جنيهات.

فى ذات السياق سجل سعر كيلو البطاطس 15 جنيها، وبلغ سعر كيلو الليمون انخفاض إلى 15 جنيها للمستهلكين، وبلغ سعر الجزر 30 جنيها، وسجل سعر الثوم 50 جنيها.

وعن أسعار الفاكهة فسجل سعر العنب 25 إلى 35 جنيها، والجوافة من 5 إلى 10 جنيهات، وسجل سعر الموز 12 إلى 15 جنيها، والرمان 20 جنيها، والبلح 10 إلي 45 جنيها حسب النوع.

 

 







اسعار الخضروات

أسعار الخضار

الخضروات

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