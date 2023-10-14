وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 1900 شهيد، بينما وصل عدد الجرحى إلى 7696 جريحًا.

وفي‎ الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 53 شهيدًا، بعدما استشهد 18 مواطنًا بينهم أطفال، الجمعة، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 950 جريحاً، وصل إلى ‎المستشفيات منهم نحو 300 جريح.

وكان طفلان ارتقيا قبل قليل جراء إصابتهما برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة "الرام" شمال مدينة القدس، وبلدة "بيت لقيا" غرب رام الله.