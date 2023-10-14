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وزير خارجية تركيا: مصر دولة لها ثقل تاريخى فى العالم العربى والشرق الأوسط وأفريقيا

السبت، 14 أكتوبر 2023 05:09 م
وزير خارجية تركيا: مصر دولة لها ثقل تاريخى فى العالم العربى والشرق الأوسط وأفريقيا شكرى ونظيره التركى
كتب أحمد جمعة

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أكد وزير الخارجية التركى هاكان فيدان أن مصر وتركيا لها ثقل استراتيجي فى أفريقيا والعالم العربى والمنطقة والبحر المتوسط، موضحا أهمية التعاون الوثيق بين البلدين في البحر المتوسط لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة حوض المتوسط، ناقلا تحيات الرئيس التركي للرئيس عبد الفتاح السيسي. 
 
أوضح وزير خارجية تركيا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية أن بلاده تدعم وتقدر دور مصر في دعم قضية فلسطين وتوفير المساعدات الإنسانية، موضحا أن تركيا ومصر تتاقسمان الأدوار في دعم القضية الفلسطينية ونشجب مقتل المدنيين ويجب حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ووقف اقتحامات الأقصى وبناء المستوطنات، موضحا أن الاتفاق المصري التركي يرتكز على ضرورة حل الأزمة عبر حل الدولتين، مشيرا إلى أن بلاده تشدد على ضرورة مقتل المدنيين من اي طرف. 
 
لفت إلى محاولات بعض الدول التدخل زعزعة الاستقرار في الأراضي المحتلة، داعيا التزام إسرائيل بالقانوني والدولي ومنع توسع الاشتباكات جغرافيا، موضحا أن بلاده تقوم بمشاورات مع مصر حول قضية فلسطين. 
 
دعا فيدان لضرورة ارساء السلام في الشرق الأوسط عبر تفعيل عملية السلام، مشددا على اهمية تاسيس الية من الدول الاسلامية لوضع الية لضمان تفعيل السلام واهمية نقل المساعدات الإغاثية لغزة.






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