وزير خارجية باكستان يودع سفير مصر بمناسبة انتهاء مهامه في البلاد

كتب أحمد جمعة

استقبل وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس الجيلاني، سفير مصر لدى إسلام آباد الدكتور طارق دحروج بمناسبة انتهاء مهامه في البلاد، مشيدا بالجهود الكبير التي بذلها سفير مصر لتعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وإسلام آباد.

في ذات السياق، استقبل ساهر شمشاد ميرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة في جمهورية باكستان الإسلامية، في مكتبه بمقر القيادة العامة، سفير مصر لدى إسلام آباد الدكتور طارق دحروج عقب انتهاء مهام عمله في البلاد، مشيدا بدور السفير المصري في تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي المشترك بين البلدين.

كان السلك الدبلوماسى العربى فى باكستان قد نظم حفل توديع لسفير جمهورية مصر العربية لدى باكستان الدكتور طارق دحروج، وذلك بمناسبة قرب انتهاء مهامه الرسمية كسفير لمصر لدى إسلام آباد، بحضور كافة السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

واثنى عميد السلك العربى سفير مملكة البحرين لدى إسلام آباد السفير محمد إبراهيم محمد، على التطورات التى شهدتها العلاقات المصرية الباكستانية خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس فى 10 اتفاقيات قيد التوقيع بما فى ذلك تسيير رحلات مباشرة لشركة مصر للطيران من القاهرة إلى إسلام آباد.

وتوجه السفير المصرى لدى إسلام آباد طارق دحروج برسالة شكر وتقدير للسفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية باكستان لفترة التعاون المثمر والبناء لخدمة مصالح الشعوب العربية.